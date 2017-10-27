İnşaat iskelesi çöktü : 1 ölü, 2 yaralı

HATAY'IN Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki inşaat iskelesi, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.



İskelenin altında kalan sıva ustası Suriye uyruklu Luey Sattuf ve 2 kişi yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri. Sattuf'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı diğer iki işçi ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sattuf'un cenazesi ise aynı hastanenin morguna sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.