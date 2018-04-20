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İnşaat işçisi ağaca asılı bulundu, cebinden çıkan not yürek yaktı

Denizli Pamukkale'de iğde ağacına asılı halde bulunan inşaat işçisinin cebinden borç ödeme ihtarnamesi çıktı

İnşaat işçisi ağaca asılı bulundu, cebinden çıkan not yürek yaktı

Denizli Pamukkale'de iğde ağacına asılı halde bulunan inşaat işçisinin cebinden borç ödeme ihtarnamesi çıktı

20 Nisan 2018 Cuma 09:52
İnşaat işçisi ağaca asılı bulundu, cebinden çıkan not yürek yaktı
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DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde, inşaatlarda sıvacılık yapan Süleyman K. (43), iğde ağacına asılı halde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Süleyman K.'nin cebinden, borç ihtarnamesi çıktı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Pamukkale'nin Gökpınar baraj göleti yakınlarından geçen vatandaşlar, ağaca asılı halde bir kişiyi görünce, polise ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağaçta asılı olan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ise ölen kişinin Süleyman K. olduğunu tespit etti. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Süleyman K.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

İNŞAAT İŞÇİSİNİN CEBİNDEN BORÇ İHTARNAMESİ ÇIKTI

 İğde ağacına kendini iple asarak intihar ettiği ve inşaatlarda sıvacılık yaptığı belirtilen Süleyman K.'nin cebinden, borç ödeme ihtarnamesinin çıktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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DenizliPamukkaleNot
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