İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması

MERKEZ Yenişehir ilçesi ofis semtinde bulunan 5 katlı bir inşaatın son katında çalışan 2 işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Altıncı katın kolonlarını oluşturmak için gerekli olan tahtaları çivi ile çakan işçilerin, binanın kenarına kadar sarkmaları kameralara yansıdı. Düşmeleri halinde binanın hemen altında bulunan ve yapılacak duvar için örülmüş demirlere saplanma ihtimalleri de bulunan işçilerin bu davranışı iş kazalarını akıllara getirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.