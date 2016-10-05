İngiliz parlamenterler Sur’u gezdi

SABAH saatlerinde Diyarbakır’a gelen İngiliz parlamenterler ve gazeteciler, ilk olarak teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği Sur ilçesine bağlı Tanışık köyünü ziyaret etti. Burada hayatını kaybedenlerin yakınları ile konuşan heyet, daha sonra tarihi Sur ilçesindeki İçkale Müzesi’ne geldi. Müzeyi gezen İngiliz heyet, UNESCO’nun Dünya Kültürel Miraslar Listesi’ne aldığı Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere Başkanı Dr. Turhan Özen, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin Almanya’dan, İngiltere’den ve diğer Avrupa ülkelerinden heyetleri Türkiye’ye getirdiğini söyledi. Özen, “Bunlar politikacılardan, oradaki kanaat önderlerinden ve gazetecilerden oluşuyor. Yurt dışında Türkiye’ye karşı büyük bir karalama propagandası var. Suriye’deki olaylar, PKK problemi yakın bir zamanda gerçekleşen ve burada taraf olan Türkiye aleyhtarı herkes çok yoğun bir karalama propagandası yapıyor. Bu insanlar da bu propagandaya maruz kalıyor ve kafalarında birçok soru işareti var. Onların bu kafalarındaki sorulara cevap olmak amacıyla davetler yapıyoruz ve buraya getirip kendi gözleri ile görmelerini sağlıyoruz. Halkla konuşmalarını, bu problemin sonucunda yaralanan, vefat eden yakınları olan, zarar gören insanlarla direkt konuşma imkanı bulsunlar. Aynı zamanda Suriye’deki problemin Türkiye üzerine yaptığı yükü ve Suriye’deki insanları Türkiye’de nasıl yaşadığı konusunda, PKK’nın Türkiye’ye verdiği zararı, Kürt halkına, Türk halkına, Türkiye’ye verdiği zararı ve barışın bir türlü olmamasının önündeki büyük bir engel oluşunu, darbenin Türkiye’ye ne kadar büyük bir zarar verdiğini anlatmaya çalışıyoruz. İngiltere’den de, diğer ülkelerden de heyet getirmeye devam edeceğiz. Bugün Tanışık köyündeki insanlarla konuştular. Orada PKK saldırısına maruz kalmış halk vardı. PKK yurt dışında çok bilinmiyor. Sanki Türk-Kürt savaşıymış gibi yansıtıyorlar. Aslında en büyük zararı Kürtler’in gördüğünü kendi kulakları ile işittikleri için halktan biraz şaşkınlık yaşadılar ve bunu daha iyi anlatmaları gerektiğini söylediler” dedi.

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