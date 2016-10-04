İngiliz kadını taciz eden polis açığa alındı

Bazı kullanıcılar, bu kişinin Bursa'daki bir devlet hastanesinde görevli polis memuru S.T. olduğu iddiasıyla, sosyal medya üzerinden Bursa Valiliğine ve Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Olayla ilgili yapılan incelemenin ardından S.T'nin açığa alındığı, hakkında adli ve idari soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
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