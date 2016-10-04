İngiliz kadını taciz eden polis açığa alındı

ALINAN bilgiye göre, İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki A.B, sosyal paylaşım sitesi üzerinden kendisine çıplak fotoğraflar yolladığını ve taciz ettiğini öne sürdüğü bir kişiyi aynı site üzerinden paylaştı. İngiliz kadının, bu kişinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği taciz içerikli mesaj ve fotoğrafları paylaşması, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Bazı kullanıcılar, bu kişinin Bursa'daki bir devlet hastanesinde görevli polis memuru S.T. olduğu iddiasıyla, sosyal medya üzerinden Bursa Valiliğine ve Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Olayla ilgili yapılan incelemenin ardından S.T'nin açığa alındığı, hakkında adli ve idari soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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