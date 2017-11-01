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İnfaz arabalarını baraja gömen "Arap Emrah"ın fotoğrafı ortaya çıktı!

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'na attığı belirlenen "Arap Emrah"ın fotoğrafı ortaya çıktı

İnfaz arabalarını baraja gömen "Arap Emrah"ın fotoğrafı ortaya çıktı!

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri, Alibeyköy Barajı'na attığı belirlenen "Arap Emrah"ın fotoğrafı ortaya çıktı

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:55
İnfaz arabalarını baraja gömen "Arap Emrah"ın fotoğrafı ortaya çıktı!
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"ARAP Emrah" lakaplı Emrah S.'nin suçlarda kullanılan araçları attıkları Alibeyköy Baraj Göleti'nde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

8 ARAÇ BARAJDAN ÇIKARILMIŞTI

Eyüp,  Gaziosmanpaşa ve  Sultangazi ilçelerinde terör estiren iki ayrı suç çetesini çökerten  İstanbul Polisi'nin soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polisin tespitlerine göre Emrah S. ve Volkan R. adlı iki organize suç örgütü liderinin idaresindeki çeteler, ilçelerde hâkimiyet kurmak için güç savaşı veriyordu. Çok sayıda silahlı çatışma, gasp ve yaralama olaylarına karışan iki ayrı çetenin üyeleri, vatandaşlarda korku, panik ve baskı yaratarak haksız kazanç sağladı. Şüphelilerin cinayet, gasp ve adam yaralama gibi suç olaylarında kullandıkları 8 araç da Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 16 çete üyesinden 15'i tutuklandı. Çetelerin çökertilmesiyle birlikte söz konusu ilçelerde yaşayan vatandaşlar, polise teşekkür telefonları etmeye başladı.
İKİ ÇETE BİR DÖNEM BİRLİKTE HAREKET ETMİŞ

3 kişinin öldürülmesi, 6 kişinin ise kasten öldürülmeye teşebbüs edilerek yaralanması ve bir iş yerinin kurşunlanması olaylarına karıştıkları saptanan iki çetenin bir dönem birlikte hareket ettiği, iki çete lideri Emrah S. ve Volkan R.'nin bir süre önce anlaşmazlığa düştükleri ortaya çıkmıştı.

"ARAP EMRAH"IN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Bulunan araçlara ve diğer şüphelilere yönelik incelemelerin sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor. Firari çete liderlerinin de arandığı bilgisine ulaşıldı. "Arap Emrah" adıyla tanınan  Sivaslı Emrah S.'nin facebook'taki profilinde, cinayet araçlarını attıkları Alibeyköy Barajı'nda çekilen çok sayıda fotoğrafı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arap EmrahCinayetAlibeyköy Barajı
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