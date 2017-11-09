İneği sayesinde ölümden kurtuldu

GÜRSU ilçesindeki bir boya ve iplik fabrikasında dün meydana gelen patlama ve göçükte 5 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Fabrikaya bitişik evi olan ve patlamanın olduğu sırada ineklerini sağan 70 yaşındaki Yılmaz Duru, o esnada ineğinin arkasında bulunması sayesinde ölümden kurtuldu. Patlamada Duru’nun ineği telef olurken, yaşlı adam patlamayı hafif yaralı olarak atlattı.
Bugün hastaneden çıkan Yılmaz Duru, hayatını kurtaran ineğin telef olduğunu öğrenince hüzünlendi. Yaşadığı dehşeti anlatan Yılmaz Duru, "Sabah 08:30’da dama inekleri sağmak için girdim. Fabrikanın bitişiğinde hayvan bakıyorum. Gübreleri temizledim, temizlik bitti, sağmaya oturdum. Tam o esnada patlama oldu. Öyle büyük bir patlama oldu ki dünya yıkıldı sandım. Üzerime her şey yıkılmaya başladı. İnek bir tarafa düştü, ben bir tarafa. O esnada beni kurtarın diye bağırdım. Beni damdan çıkardılar. İneği sağmaya oturmasam belki şimdi hayatta olmayacaktım. Bana ineğin öldüğünü söylemediler, şimdi öğrendim" dedi.
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