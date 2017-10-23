İndirim izdihama yol açtı

FATİH'TE bir mağazanın yaptığı indirim izdihama neden oldu. Fatih’te bir mağaza ’Her şey 5 TL’ indirimi yaptı. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde beklemeye başladı. Aralarında yaşlı ve çocuklarında bulunduğu kalabalık, mağaza kapısı önünde yoğunluğa yol açtı. Bu arada dükkanın kapısını açmaya çalışan iş yeri sahibi vatandaşlardan biraz açılmalarını istedi. Cam kapıların kırılabileceği uyarısında bulunan iş yeri sahibi, izdiham nedeniyle kapıyı güçlükle açabildi.

Kapının açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen vatandaşlar bir biri ile yarıştı. Yaşanan izdihamda bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi atlattı.