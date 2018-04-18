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İnci kefali balığı ele geçirildi

Van'da kaçak avlanılan 2 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirildi

İnci kefali balığı ele geçirildi

Van'da kaçak avlanılan 2 ton 800 kilo inci kefali balığı ele geçirildi

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:54
İnci kefali balığı ele geçirildi
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VAN'ın Muradiye ilçesinde,üreme döneminde avlanması yasaklanan inci kefali balığı neslinin korunması için jandarma sıkı bir denetim yapıyor. Ekipler, aldıkları bir ihbar üzerine kaçak avlanılan 2 ton 800 kilo inci kefali ele geçirirken, kaçak avlanan kişiye bin 322 TL idari para cezası kesildi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin koruma altına alınması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arası uygulanan av yasağı devam ederken, kaçak avcılara karşı da sıkı bir denetim yapılıyor. Muradiye İlçesi Karahan mevkiinde denetim yapan jandarma ekipleri gece 01.00 sularında kaçak avlanan bir kişiyi tespit etti.Yapılan operasyonda 22 çuval içerisinde 2 ton 800 kilo inci kefali ele geçirilirken, kaçak avlanan kişiye de bin 322 idari para cezası kesildi.

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