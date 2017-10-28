Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve tedavisi
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve...
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
banner468

İnanılmaz olay! Lavabo çöktü, doktor alt kata düştü

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden tadilat nedeniyle hastanenin acil servis bölümünde çalışan doktor, girdiği lavabonun çökmesi sonucu aşağıya düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan talihsiz doktorun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

İnanılmaz olay! Lavabo çöktü, doktor alt kata düştü

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden tadilat nedeniyle hastanenin acil servis bölümünde çalışan doktor, girdiği lavabonun çökmesi sonucu aşağıya düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan talihsiz doktorun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 07:40
İnanılmaz olay! Lavabo çöktü, doktor alt kata düştü
banner404

OLAY, Sabah saatlerinde Şişli Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir tadilatta olan hastanenin bir kısmı güvenlik açısından kapatılmıştı. Hastanenin acil servisinde çalışan Acil Tıp Uzmanı Doktor Mehmet Necmeddin Sutaşır, hastanenin lavabosunu kullanmak istedi. Fakat girdiği lavabonun çökmesi sonucu Sutaşır, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Çökme sonrası molozların arasında kalan Doktor Sutaşır bağırmaya başladı. Bağrışma seslerini duyan hastane çalışanları, kata gelerek doktorun molozlar içinde kaldığını görünce sağlık çalışanlarına haber verdi. Olayın yaşandığı kata gelen sağlık görevlileri, Doktor Necmeddin Sutaşır’ı acil servise götürdü. Burada diğer mesai arkadaşları tarafından müdahalesi yapılan doktorun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

Öte yandan, çökmenin yaşandığı kat yetkili personel harici girişlere kapatıldı.


 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HastaneKazaSabahHaberŞişliEğitimSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobilin çarptığı itfaiye eri yaralandı
Otomobilin çarptığı itfaiye eri yaralandı
Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama!
Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama!
Otomobil at arabasına çarptı: 1 yaralı
Otomobil at arabasına çarptı: 1 yaralı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim