İmren Aykut'a telefon açtı

TURGUT Özal hükümetinde görev alan Bakan İmren Aykut'un ardından 26 yıl sonra bu koltuğa oturan Bakan Sarıeroğlu, Alkut' u telefonla arayarak herzaman desteklerini beklediğini söyledi.

Sarıeroğlu, Aykut'la yaptığı görüşmede, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım beyefendinin şahsıma layık gördüğü görevimi hayırlarla sürdürmeyi temenni ediyorum. Önümüzdeki dönemde desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Tecrübelerinizden faydalanmak bizlere yol gösterecektir. İnşallah destekleriniz ile sizler gibi iz bırakmak, 80 Milyon vatandaşımızın hayır duasını almak için çalışacağız.ifadelerini kullandı.

“GURUR DUYDUM"

21 Aralık 1987 ile 23 Haziran 1991 tarihleri arasında bu görevi sürdüren Aykut ise, Başbakan Yıldırım'ın açıklamasını televizyondan takip ettiğini belirterek, büyük heyecan duyduğunu ifade etti. Aykut, “Sayın Başbakanın açıklamasını takip ettim ve büyük heyecan duydum. Büyük onurla görev yaptığım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirilmeniz bizleri oldukça gururlandırdı. Gerçekten sorumluluğu çok büyük bir bakanlık. Destek olmak için daima yanınızda olacağız. ifadelerini kullandı.