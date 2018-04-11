İlkokulda dehşet! Polis, müdire ve öğretmeni kuşunladı

BURSA'NIN merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu ilkokulunda polis memuru olduğu öne sürülen bir veli, tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı.
Yaralı eğitmenler hastaneye kaldırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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