İlker Aycı, 15 Temmuz'u anlatmaya devam ediyor

BİR süredir devam eden toplantılardan dördüncüsünü Akdeniz ülkesi gazetecilerine yapan İlker Aycı daha önce Orta Doğulu, Uzak Doğulu ve Kuzey Avrupalı gazetecilerle yaptığı toplantılardan çok iyi geri dönüşüm aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“ Yaptığımız istişarelerde buraya gelmeden önce çok farklı yanlış bilgiler aldıklarını söyleyenler oldu. Hatta şöyle söyleyenler oldu; Binlerce insanın devlet tarafından katledildiğine dair dezenformasyon içerisinde olduğunu buraya geldiklerinde böyle bir şey olmadığını gördük. Yansıtılan haberlerden sahaya çıkanların iktidar karşıtı olan halk olduğu zannedilirken, darbe karşıtı halkımız olduğunu milletimiz olduğunu daha iyi anladılar. Pek çok yanlış bilgi var. Bu yanlış bilgilerin düzeltilmesi noktasında bu toplantıların çok faydalı olduğunu ifade ettiler. Hatta şöyle diyenler oldu; Bizim ülkemizde bunun yaşanmaması için bize ne tavsiye edersiniz diye soranlar bile oldu. Şunu söylediler "Biz Türkiye’nin ve Türk halkının yaşamış olduğu travmayı olayın sizdeki aksını hiç anlamadık. Buraya geldiğimizde bunun nasıl bir travma olduğunu ve bunun önemli bir mesele olduğunu ve bunun Türk halkını nasıl derinden etkilediğini ve neden buna bu şekilde tepkiler verdiğini daha iyi anladık. Uçaklarımızda bize bu konulardaki resimlerle kitaplarla çeşitli broşürlerle anlatmaya çalıştınız bunu ama buraya gelince daha iyi anladık" dediler. Mücadelemiz bitmiş değil. Mücadelmemizi özellikle ekonomik alanda daha güçlü vermemiz gerekiyor. Bu anlamda da isterse Moody’s tarafından haksız not indirimi sürecine maruz kalalım. Türkiye’nin ekonomik duruşu iyi anlatılmalı. Bu mücadelenin bir parçası olduğuna inanıyorum. İnanıyorum ki gerçekler ortaya çıkacak. Türkiye’nin bu sağlam duruşu tüm dünyaya da örnek olacak ve pek çok adaletsizliğe, haksızlığa maruz kalan ülkelere ve milletlere örnek olacaktır”

AMERİKALI VE İSRAİLLİ GAZETECİLERDE GELECEK

THY Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen toplantıda İlker Aycı bu süreç içinde 311 gazeteci ile toplantı yapıp ikili görüşmelerde bulunduklarını ve bundan sonraki grubunu da ABD’li ve İsrailli gazeteciler olacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Tabii ki öncelikle Ortadoğulu gazetecilerle başladık sonra uzak doğulu gazetecileri ağırladık. Geçen hafta da kuzey Avrupalı gazetecileri ağırladık. Şuan da kuzey Avrupalı gazeteciler daha yeni döndüler. Ortadoğulu ve Uzak doğulu gazeteciler arkadaşlardan muazzam dönüş aldık çok memnunuz. Beklentimizin üzerinde faydalı olan anlamlı olan ve Türkiye’yi İstanbul’u çok olumlu yansıtan Türk Hava Yolları’nı doğru yansıtan geri dönüşler aldık. Çalışmalarımızın isabetini bize gösterdi ve bundan sonraki çalışmalarımızı sürdürmemizde de ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. İnşallah zaten dünya ile ne kadar iletişiminizi sürdürürseniz ne kadar muhataplarınıza bilgi verirseniz, ne kadar onlarla bir araya gelirseniz tek kaynaktan beslenmedikleri zaman gerek yerine görüp doğru ağızlarla ilk ağızlardan bilgi alındığı zaman bu insanlar objektif olarak bunları yansıtabilecek seviyedeler. Biz geri dönüşlerden çok memnunuz. İnşallah bu günkü ağırlayacağımız Akdeniz ülkelerinden sonra da Amerika ve İsrail gazetecileri getireceğiz, onlarla devam edeceğiz.”

PENSİLVANYA’DAKİ SARAYA GEZİ

THY İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı yıllar önce Türkiye Yatırım Ajansı Başkanlığı döneminde yaşadığı bir olayı paylaşarak şunları söyledi:

“ Bundan bir kaç yıl önceydi. O dönemde hem de Dünya Yatırım Ajansları Birliği başkanıydım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanken ABD’ye yaptığı seyahatte iş adamları grubu ile birlikte gittik. Neyle karşılaştık Önemli müzakereler dururken Beyaz Saray’da. Amerika’nın önemli kuruluşları ile, resmi toplantılar müzakereler dururken bu FETÖ grubunun adamları, gurup grup gelip arabalarla iş adamalarımızı araçlara bindirerek Pensilvanya’daki kendi o küçük saraylarına götürdüler. Beyaz Saray’dan daha görkemli olan malikaneye götürdüler. İş adamlarımızdan orada baskı yaparak yardımlar topladılar. Türkiye 15 Temmuz’da kendi silahları ve kendi ordusuna sızan hainlerin saldırısına maruz kaldık. Bu örgüt bulundukları ülkelerde hala insan ve parasal kaynakları ve tehlike devam ediyor. Türkiye’de sadece dershaneler içinde yılda döndürdükleri para 10-15 milyar dolar ile ölçülüyor. Diğer tarafı saymıyorum. Sadece Charter Schoollardan ABD’de elde ettikleri kazanç yıllık 300 milyon dolar"

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