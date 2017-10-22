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İlk beşimiz çok iyi oynadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Basketbol'u 96-71 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, rakipleri karşısında sadece 2. çeyrekte kötü oynadıklarını ve maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi

İlk beşimiz çok iyi oynadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Basketbol'u 96-71 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, rakipleri karşısında sadece 2. çeyrekte kötü oynadıklarını ve maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi

22 Ekim 2017 Pazar 18:14
İlk beşimiz çok iyi oynadı
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KARŞILAŞMANIN ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda  bulunan Obradovic, kim formayı hak ediyorsa onu oynatacağını belirterek, "İlk  beşimiz çok iyi oynadı, 3. periyotta ve 4. çeyrekte de iyi oynadık. O  periyotlarda sahada olan oyuncularımı tebrik ediyorum. Kenardan gelen oyuncular  atacakları sayıları düşündüler." dedi.
 
Zorlu bir periyodun kendilerini beklediğini kaydeden Obradovic,  "Önümüzde çok zor bir hafta var. Anadolu Efes, Panathinaikos ve Galatasaray  Odeabank ile karşılaşacağız. Hepsine, kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.
 
Sarı-lacivertli oyuncu James Nunnally de "Çok iyi maçtı. Geriden gelip  maçı kontrol altına aldık. Gaziantep Basketbol çok iyi takım, savunması kolay  değil." değerlendirmesinde bulundu.
 
Gaziantep Basketbol Cephesi
 
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas ise ikinci yarıda çok  kötü oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
 
"İkinci yarıda daha iyi oynayarak kazandılar. Oyuncularımınmaça  konsantre olmaları için çaba gösterdim. Maç içinde kırıldık. Datome'nin oyuna  girmesi bizi olumsuz etkiledi."
 
Gaziantep Basketbol oyuncusu Erden Eryüz de ilk yarıda iyi mücadele  ettiklerini kaydederek, "İyi top dağıttık. Fenerbahçe ikinci yarıya çok agresif  başladı, karşılık veremedik ve kaybettik." ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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