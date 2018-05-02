Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104618
ALTIN
175.116
DOLAR
4.1677
STERLİN
5.6680
EURO
4.9875
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te

İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük fiili atışlı tatbikat olan Efes tatbikatına bu yıl 19 dost ve müttefik ülke katılırken, tatbikata geçtiğimiz yıllarda katılan Almanya’nın bu sene katılmayacak olması dikkat çekti.

İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen en büyük fiili atışlı tatbikat olan Efes tatbikatına bu yıl 19 dost ve müttefik ülke katılırken, tatbikata geçtiğimiz yıllarda katılan Almanya’nın bu sene katılmayacak olması dikkat çekti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:44
İlişkiler gerildi, o ülke tatbikata davet edilmedi
banner404

9 DOST VE MÜTTEFİK ÜLKE

Türkiye'nin ev sahipliğinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçek mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük fiili atışlı tatbikatı olan "Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı", bu yıl 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 2016 yılında ilk kez uluslararası çapta organize edilen Ege Ordu Komutanlığının sevk ve idaresindeki tatbikata bu yıl 19 dost ve müttefik ülkenin unsurları katılacak.

ALMANYA VE POLONYA YOK

Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşların katılacağı tatbikata bu yıl ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'dan da birlik ve unsurların katılacağı açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda tatbikata fiilen katılan Almanya ve Polonya'nın tatbikata davet edilmemesi ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz süreçte Almanya ile ilişkiler, İncirlik krizi ve Almanya'nın asker çekmesi, FETÖ'cülerin iltica taleplerine olumlu yanıt vermesi gibi konular nedeniyle gerilmişti. Almanya'nın dev tatbikata davet edilmemesinin altında gerilen ilişkilerin yattığı iddia ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.05.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
Efes TatbikatıMüttefik ülkeTürk Silahlı Kuvvetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuş operasyonunda şok detay! Aralarında avukat bile var
Fuhuş operasyonunda şok detay! Aralarında avukat bile var
Türkiye ile Güney Kore'den ortak açıklama
Türkiye ile Güney Kore'den ortak açıklama
Erkek arkadaşa 1 haftalık tecavüzün davası yeniden görülecek!
Erkek arkadaşa 1 haftalık tecavüzün davası yeniden görülecek!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim