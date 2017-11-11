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İlçeyi ayağa kaldıran olay: 8 kişilik ölüm listesi, kayıp iki arkadaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde 3 buçuk ay arayla kaybolan iki arkadaşın, F.B. isimli kıskanç koca tarafından hazırlanan 8 kişilik ölüm listesinde yer aldığı iddiası üzerine polis, özel ekip kurdu

İlçeyi ayağa kaldıran olay: 8 kişilik ölüm listesi, kayıp iki arkadaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde 3 buçuk ay arayla kaybolan iki arkadaşın, F.B. isimli kıskanç koca tarafından hazırlanan 8 kişilik ölüm listesinde yer aldığı iddiası üzerine polis, özel ekip kurdu

11 Kasım 2017 Cumartesi 07:52
İlçeyi ayağa kaldıran olay: 8 kişilik ölüm listesi, kayıp iki arkadaş
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DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde, geçen 30 Haziran'da Soner  Kızılırmak (36), 18 Ekim'de de arkadaşı Murat Uğur Pınarbaş (29) ortadan kayboldu. Kaybolan iki arkadaşın öldürüldüğü iddia edildi.

TELEVİZYON PROGRAMINDA KONUŞTULAR

Kayıp  Kızılırmak'ın ailesi katıldığı bir televizyon programında oğullarının bir süre önce ortadan kaybolan F.B. tarafından öldürüldüğünü ileri sürünce, ilçede ceset arama çalışması başlatıldı.

GÖLETTE KAYIPLARIN CESETLERİ ARANDI

İtfaiyenin sualtı arama ekipleri,  Honaz çevresindeki göletlerle kayıp iki kişinin cesetlerini aradı. Göletteki aramadan sonuç çıkmadı, ancak ormanlık alanda Murat Uğur Pınarbaş'a ait cep telefonu bulundu. F.B.'nin 8 kişilik bir ölüm listesi yaptığı ileri sürüldü. Emniyet, özel ekip oluşturarak kayıpları arıyor.

KATİLİN F.B. OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Honaz'da kaybolan Murat Uğur Pınarbaş'ın ailesi, bir televizyon programına katılarak, oğullarıyla ilgili cinayet iddiasında bulundu. 18 Ekim'de akşam saatlerinde dışarı çıkan Pınarbaş'tan bir daha haber alamadıklarını söyleyen ailesi, oğullarının F.B. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Kayıp Soner  Kızılırmak'ın ailesi de oğullarının yeni evlendiği ve eşinin 7 aylık hamile olduğunu, kendisinden 30 Haziran'dan bu yana haber alamadıklarını söyledi.

CEP TELEFONU BULUNDU

Geçen 30 Haziran'da kaybolan Soner  Kızılırmak ve daha sonra aynı şekilde 18 Ekim'de kaybolan Murat Uğur Pınarbaş'ın öldürüldüğü iddiaları üzerine,  Denizli Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su Altı Arama Kurtarma ekipleri,  Honaz'ın Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Akbaş Barajı göletinde saatlerce arama yaptı. Sualtı arama ekipleri, dalgıç kıyafetleriyle göletin dibinde ceset aradı. Ancak aramalardan bir sonuç çıkmadı. Aramalar diğer göletlerde de devam etti. Yapılan aramalarda, Akbaş Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda Murat Uğur Pınarbaş'a ait cep telefonu bulundu.

KAYBOLMADAN ÖNCE F.B. İLE BİRLİKTE GÖRÜNMÜŞLER

Olayın çözülmesi için İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, deneyimli polislerden oluşan özel ekip oluşturdu. Özel ekip tarafından yapılan soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen F.B. ile Murat Uğur Pınarbaş'ın kaybolmadan önce en son birlikte görüldükleri belirlendi.

8 KİŞİLİK ÖLÜM LİSTESİ HAZIRLANDI

Bir suçtan dolayı cezaevine giren F.B.'nin  Azerbaycan vatandaşı olan eşiyle görüştüğü ileri sürülen 8 kişi olduğunu duyduğu, bu kişilere karşı öfke beslediği ve ölüm listesi yaptığı iddia edildi. Kayıp olan Pınarbaş ile  Kızılırmak'ın da F.B.'nin yaptığı iddia edilen 8 kişilik ölüm listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Kayıp iki arkadaşın ailelerinin katıldığı televizyon programında F.B.'nin 8 kişiyi bulacağını ve öldüreceğini söylediği gündeme getirildi.

Aynı televizyon programına telefonla bağlanan F.B.'nin annesi Nebahat B. de oğlunun kayıp olduğunu söyledi. Nebahat B., oğlunun eşinden ayrıldıktan sonra sorunlar yaşadığını anlattı. Nebahat B., kayıpların oğlu F.B. ile ilgisinin olmadığını savunup, oğlunun nerede olduğunu da bilmediğini belirtti.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Aynı programa  Honaz'dan telefonla bağlanan ve ismini açıklamayan bir kişi de F.B.'nin 8 kişilik bir liste yaptığını, bu kişileri öldüreceğini söylediğini iddia etti. Bu iddialar üzerine polis tarafından oluşturulan özel ekip,  Honaz'da titiz bir soruşturma yürütmeye başladı. Özel ekip, iddialarda adı geçen kişilerin tek tek ifadelerini alınıyor.

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DenizliKızılırmakHonaz3. SayfaGüncel
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