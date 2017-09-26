İlçede hayat felç oldu!

BUGÜN sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, Gelibolu ilçesine bağlı Yeniköy Köyü Bahçeler mevkiinde aşırı yağış nedeniyle sel felaketine yol açtı. Sel sebebiyle evlerinde mahsur kalan 13 vatandaş, Çanakkale AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. Bahçeler mevkii sahilinde balıkçılık yapan vatandaşların tekneleri ve av malzemeleri selden zarar gördü.

Sel felaketiyle alakalı açıklamada bulunan Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, “Sel felaketi nedeniyle mahsur kalan 13 vatandaşımız arama ve kurtarma ekibimiz tarafından mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde komisyonlar oluşturarak hasar ve zarar tespit çalışmalarını hemen başlattık. Tarımsal alanlardaki zararların ve hayvan teleflerinin tespiti için de gerekli çalışmalar yürütülmektedir” diye konuştu.