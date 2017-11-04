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İlaçlı kuru yemişle uyutup, paralarını çaldı

Türkiye'nin 10 kentinde, tanıyormuş gibi yanına yanaştığı kişilere ilaçlı hurma, kayısı, ceviz, fındık ve çekirdek ikram edip paralarını çalan C.D. Kocaeli polisinin operasyonu ile Mersin’de yakalandı

İlaçlı kuru yemişle uyutup, paralarını çaldı

Türkiye'nin 10 kentinde, tanıyormuş gibi yanına yanaştığı kişilere ilaçlı hurma, kayısı, ceviz, fındık ve çekirdek ikram edip paralarını çalan C.D. Kocaeli polisinin operasyonu ile Mersin’de yakalandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:19
İlaçlı kuru yemişle uyutup, paralarını çaldı
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5 Eylül günü Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir caddede A.A. isimli vatandaşın yanına 5 yaklaşan C.D., kendisini tanıyormuş gibi davranarak sohbet etmeye başladı. A.A. ile C.D. bir kafeye oturarak sohbetlerine devam ederken, C.D. çantasından çıkardığı kuru yemişleri ikram etti. A.A. bir süre sonra kafede uyuyakaldı.

C.D, A.A’nın üzerinde bulunan 3 bin 500 TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Kendine gelen A.A. soyulduğunu anlayınca hemen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyette bulundu.

10 AYRI KENT, HEP AYNI NUMARA

Kamera kayıtlarını izleyen polis, C.D.’nin peşine düştü. C.D’nin, Gebze’de yaşanan olay ile birlikte İstanbul’da 5, İzmir’de 3, Adana, Aydın, Malatya, Antalya, Sakarya, Çankırı ve Bursa’da 1’er kişi olmak üzere kayısı, hurma, ceviz, fındık ve çekirdek gibi ilaçlı kuru yemişleri kullanarak 16 kişinin para veya değerli eşyalarını gasp ettiği tespit edildi.

YANINDAKİ BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, C.D’nin Mersin’in Mezitli İlçesi’ne bağlı Sarılar Köyü’nde olduğunu tespit etti. Polisin operasyonu ile C.D. ve yanında bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı.
HAKKINDA 22 YAKALAMA KARARI VAR

Kocaeli’ne getirilen C.D. hakkında dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık, yağma suçlarından 22 adet yakalama kararının olduğu ve hakkında 22 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası ve 44 bin 500 TL adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. C.D. ile aynı evde yakalanan S.K.’nın ise 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 16 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

'PİŞMANIM. HEPSİNİN PARASINI ÖDEYECEĞİM'

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. gazetecilere, "Pişmanım, polisler inceledi uyuşturucu madde çıkmadı. Bu, eczanelerde de satılan bir haptır. Mağdurları tanıdım, aralarında yaşlı insanlar da var. Ben vicdanen rahatsız oldum. Hepsinin parasını ödeyeceğim" dedi.

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