İkizleri dede yadigarı ayırdı

İSTANBUL Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta acı bir olay meydana geldi. 23 yaşında olan ikiz kardeşleri ayıran kaza, Esenyurt Mevlana Mahallesi'ndeki Hasan Kerim Caddesi'nin üzerinde bulunan bir sitede akşam saat 19.40 sıralarında gerçekleşti. Öğrenci olan Fatih Çankaya ve ikiz kardeşi Mehmet Çankaya aileleri ile birlikte olayın yaşandığı adreste yaşıyordu. İkiz kardeşleri bir kaza kurşunu ayırdı. İddialara ve polisin tespitlerine göre; Fatih Çankaya ikiz kardeşi ile birlikte olay saatinde odalarındaydı. İddialara göre; Fatih Çankaya dedesinden hatıra olarak kendilerine kalan silahla oynuyordu. İkiz kardeşi Mehmet Çankaya ise dolaptan elbise aldığı esnada silah kaza ile ateş aldı. Fatih Çankaya kendi elindeki silahtan çıkan kurşunla boğazından ağır yaralandı. Ailesi tarafından olayın hemen ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Fatih Çankaya kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

"CENNET YÜZLÜ. TEMİZ KALPLİ KARDEŞİM"

Kaza kurşununa tanık olan Mehmet Çankaya ile o esnada evde bulunan anneleri Hatice Çankaya (46) ifadelerinde olayı bu şekilde anlattı. Soruşturma açan İstanbul Emniyeti, Fatih Çankaya'nın ölümüne neden olan kurşunun çıktığı 7.65 çapındaki 'Browning' marka tabancayı ve olay yerindeki bir adet boş kovanı incelemeye aldı. Suç aletinin ruhsatsız bir subay tabancası olduğu belirlendi. Olay İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Birbirlerine çok bağlı olan iki kardeş de yakınları, aileleri ve çevreleri tarafından çok seviliyordu. Genç yaşında kaza kurşunu ile ölen Çankaya'nın anısına sosyal medya üzerinde sayfa açıldı. O sayfa Türk bayrakları ve Fatih Çankaya için akraba, arkadaş ve dostları tarafından kaleme alınmış güzel ve duygu dolu sayısız yazıyla donatıldı. Çankaya için "Güzel yüzlü kardeşim benim ve canım, dostum. Mekanın cennet olsun. Gidişin çok acı. Güler yüzlü ve temiz kalpli kardeşim. Allah mekanını cennet eylesin. Cennet yüzlü yeğenim mekanın cennet olsun" yazıldı. Kardeşinin ölümü ile yıkılan Mehmet Çankaya da kişisel sayfasında geçtiğimiz ay kardeşi Fatih Çankaya ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafın altına "Kardeş, gerisi yalan" yazmıştı.



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