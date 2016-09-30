İkizleri dede yadigarı ayırdı

"CENNET YÜZLÜ. TEMİZ KALPLİ KARDEŞİM"
Kaza kurşununa tanık olan Mehmet Çankaya ile o esnada evde bulunan anneleri Hatice Çankaya (46) ifadelerinde olayı bu şekilde anlattı. Soruşturma açan İstanbul Emniyeti, Fatih Çankaya'nın ölümüne neden olan kurşunun çıktığı 7.65 çapındaki 'Browning' marka tabancayı ve olay yerindeki bir adet boş kovanı incelemeye aldı. Suç aletinin ruhsatsız bir subay tabancası olduğu belirlendi. Olay İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Birbirlerine çok bağlı olan iki kardeş de yakınları, aileleri ve çevreleri tarafından çok seviliyordu. Genç yaşında kaza kurşunu ile ölen Çankaya'nın anısına sosyal medya üzerinde sayfa açıldı. O sayfa Türk bayrakları ve Fatih Çankaya için akraba, arkadaş ve dostları tarafından kaleme alınmış güzel ve duygu dolu sayısız yazıyla donatıldı. Çankaya için "Güzel yüzlü kardeşim benim ve canım, dostum. Mekanın cennet olsun. Gidişin çok acı. Güler yüzlü ve temiz kalpli kardeşim. Allah mekanını cennet eylesin. Cennet yüzlü yeğenim mekanın cennet olsun" yazıldı. Kardeşinin ölümü ile yıkılan Mehmet Çankaya da kişisel sayfasında geçtiğimiz ay kardeşi Fatih Çankaya ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafın altına "Kardeş, gerisi yalan" yazmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.