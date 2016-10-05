İkiye katlanan otomobilin sürücüsü hafif yaralı kurtuldu

KAZA, saat 16.00 sıralarında Yalvaç ilçe merkezdeki Anıt Kavşağı'nda meydana geldi. Isparta'dan Yalvaç yönüne giden 45 yaşındaki Hüseyin Bahçeli'nin kullandığı 42 HB 262 plakalı otomobil, Konya'dan Senirkent yönüne seyreden 56 yaşındaki Mehmet Kaçmaz yönetimindeki 33 FY 899 plakalı TIR çarpıştı. Savrulan otomobil, refüjdeki beton aydınlatma direğine çarparak ikiye katlandı. Otomobilin LPG tankı yerinden çıkarak 200 metre ileri fırlarken, stepne ise ön yolcu koltuğuna geldi.

Kazada, sadece otomobilin sürücü koltuğunun olduğu bölüm zarar görmezken, sürücü Hüseyin Bahçeli de bu sayede hafif sıyrıklarla kurtuldu. Başından hafif yaralanan Hüseyin Bahçeli, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Mehmet Kaçmaz, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ise temizlenerek ulaşıma açıldı.

İlçede bir grup esnaf, aynı kavşakta sık sık benzer kazalar olduğu için bir süre önce aralarında para toplayıp kurban kesmişti.





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