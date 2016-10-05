İkiye katlanan otomobilin sürücüsü hafif yaralı kurtuldu

Kazada, sadece otomobilin sürücü koltuğunun olduğu bölüm zarar görmezken, sürücü Hüseyin Bahçeli de bu sayede hafif sıyrıklarla kurtuldu. Başından hafif yaralanan Hüseyin Bahçeli, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Mehmet Kaçmaz, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ise temizlenerek ulaşıma açıldı.
İlçede bir grup esnaf, aynı kavşakta sık sık benzer kazalar olduğu için bir süre önce aralarında para toplayıp kurban kesmişti.
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