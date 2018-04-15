Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...
Canan Karatay yine ezber bozdu!
Canan Karatay yine ezber bozdu!

İkinci kez dolandırılacakken banka çalışanı engelledi

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, çiftçi Ekrem Subaşı (55), kendisini cep telefonuyla arayan ve polis olduğu yalanını söyleyen dolandırıcının verdiği hesap numarasına 2 bin 500 lira yatırdı. İkinci kez para yatırması istenen Subaşı'nın tekrar dolandırılmasını, bankada kendisini uyaran çalışan önledi.

İkinci kez dolandırılacakken banka çalışanı engelledi

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, çiftçi Ekrem Subaşı (55), kendisini cep telefonuyla arayan ve polis olduğu yalanını söyleyen dolandırıcının verdiği hesap numarasına 2 bin 500 lira yatırdı. İkinci kez para yatırması istenen Subaşı'nın tekrar dolandırılmasını, bankada kendisini uyaran çalışan önledi.

15 Nisan 2018 Pazar 19:05
İkinci kez dolandırılacakken banka çalışanı engelledi
banner404

Gerger'de, kimliği henüz belirnemeyen dolandırıcı, çiftçilik yapan Ekrem Subaşı'yı telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak, FETÖ soruşturmasında isminin geçtiği yalanını söyledi. Dolandırıcı, Subaşı'dan PTT şubesine gidip, 2 bin 500 lira yatırması halinde savcılık tarafından açılan soruşturmadan isminin silineceğini belirtti. Dolandırıcıya inanan Subaşı, ilçe merkezindeki PTT şubesine gidip, verilen hesaba 2 bin 500 lira yatırdı. Bir süre sonra Subaşı'nı ikinci kez arayan dolandırıcı, paranın yeterli olmadığını, 2 bin 500 lira daha yatırması gerektiğini söyledi. Telefonda 2 bin 400 lirasının olduğunu belirten Subaşı, parayı yatırması için bu kez Keleşan Mahallesi'ndeki banka şubesine yönlendirildi. Bankaya giden Subaşı, parayı verilen hesap numarasına yatırmak isterken, sohbet ettiği banka çalışanı tarafından dolandırılacağı yönünde uyarıldı. Parayı yatırmaktan vazgeçen Ekrem Subaşı, jandarmaya gidip, suç duyurusunda bulundu. Savcılık 2 bin 500 liranın yatırıldığı hesaba bloke ederken, jandarma dolandırıcının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanGergerEkrem SUBAŞIParaBanka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal'da feci kaza: 4 ölü 1 yaralı
Kartal'da feci kaza: 4 ölü 1 yaralı
Teşvikiye Camii'nde yangın
Teşvikiye Camii'nde yangın
Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyor
Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim