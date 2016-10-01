İkinci Adil aranıyor!

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanarak ordudan ihraç edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan, darbenin planlamasını 25-30 kişiden oluşan hepsi 94’ler mezunu kurmay albayların yaptığını iddia etti. Türkkan’ın ifadesi darbecilerin en önemli isimlerinden birinin Adil kod adlı ‘Genelkurmay imamı’ olduğunu ortaya koydu. Türkkan’ın, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nde sesli ve görüntülü sistemle alınan ifadesinin çözüm tutanaklarında çok çarpıcı bilgiler yer aldı. Türkkan özetle şu bilgileri verdi:



Soruları vermişler

- 1989’da Bursa Askeri Lisesi sınavlarına girmeden önce ‘abilerin’ evinde sorular bana ezberletildi.



- Bizim devrenin en az yüzde 60, 70’i cemaatten.



- Askeriyeden herkes sivil bir abiye bağlı. Abilerin komutan değildi. Kod isim kullanırlardı. Abiler devir-teslim yapıyordu. Mesela Ankara’ya gittiysen, Trabzon’daki abi Ankara’ya gelir. Üç kişi buluşuruz ve devir-teslim yapılır. Sohbetlerde Gülen’den Mehdi diye sözedilirdi.



- Mütemadiyen maaşımın yüzde 10’u oranında himmet ödedim. Bu parayı bağlı olduğum abiye verdim.



J başkanları imama bağlı



- Genelkurmay’daki J başkanlıkları bir imama bağlıdır. Şu andaki değerlendirmeme göre söylüyorum. Genelkurmay tayin dairedeki astsubayından subayına generaline kadar orada paralelci olmayan bir Allah’ın kulu yoktur.”



- Genelkurmay karargâhı kantin başkanı olduğumda abim Recai’ydi. (Necdet) Özel Paşa’nın emir subayı Şevket Albay’dı. Paralelci değildi. Emir subay yardımcılığı teklif etti. Recai’ye söyledim, üzerine atladı, kabul et dedi.



Pensilvanya’dan isim!

- 2011’de Özel’in emir subay yardımcısı olarak göreve başladım. Abiler bir tane böcek verdiler. Benim kod adım da Ahmet’ti. Paralelcilerin çocuğunun çocukları iki isimlidir. Biri Pensilvanya’dan gelir biriniz siz koyarsınız.

- Tanıştığım abi ‘Selahattin’in bir üst biriminin abisi Adil’di. Recai’den sonra Murat abi oldu. Bir tek onun ismini öğrenebildim. Adı Muhammet Uslu. Başbakanlık’ta çalışıyormuş.



- Böcek cihazını bana Adil verdi. Cihazları ben Murat’a ve Recai’ye götürdüm. 4 yıl, 2011-2015 arası devam etti. Sabah koydum akşam aldım cihazı.



- Adil abi benimle çoğu zaman görüşür. Yani Adil abi denilen kişi öyle herkesle görüşmez. Genelkurmay Başkanı seviyesinde hani cemaatin Genelkurmay Başkanı seviyesinde, herkesle görüşmez.



‘Akar’ı seviyorlardı’

“Abiler Hulusi Akar’ı seviyordu. Bu darbe yapılırken bile yani ben şimdi anlıyorum. Hulusi Akar’ın bunu kabul zannediyorlardı. Darbe bildirisini imzalayacağını ve onun yöneteceğine inanıyorlardı.”



Fidan kıl payı kurtulmuş!

15 Temmuz öğleden sonra 4-5 civarı MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Akar’ın yanına geldiğini, Fidan çıktıktan iki dakika sonra bir anda özel kuvvetlerin tam teçhizatlı geldiğini anlatan Türkkan, darbecilerin Fidan’ın odadan çıkmasını beklemediklerini, bu durumun tamamen tesadüf olduğunu, MİT Müsteşarı o sırada orada olsa belki onun da alınacağını, zaten Fidan’ı ele geçirmek istediklerini kaydetti.



‘Bence 94 konseyi yaptı’

Türkkan, “Bu planlayıcı safhası 94 mezunu subaylar gibi geldi bence. Çünkü 94 mezunu subaylar silahlı kuvvetlerde gerçekten çok. Tamamına yakını kurmaydır. Her tarafta sonuçta devre arkadaşı. İşin başında mesela Akın Öztürk paşa olduğuna inanmıyorum. Akın paşa sadace orada kukla. Yani o da içindedir, planlamıştır, şudur budur ama icraatı yöneteni o değil yani öyle diyeyim. Yani o işte o helikopter kalksın, o uçak gitsin. İşte bir numara yok bence, bu 94’lerin konseyi. 25-30 kişi vardı. Hani hepsi kurmay albay ve denizci, bir tane Sürer amiralim vardı.”

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