İki üniversiteli uyuşturucu satıcısı tutuklandı

YAHŞİHAN İlçesi Yenişehir Mahallesi çevresinde E.K.D. ve üniversite öğrencisi S.U. üniversite öğrencilerine uyuşturucu maddesi sattığı sırada suçüstü yakalandı. Ayrıca bu kişilerle bağlantılı olan ve uyuşturucu maddeyi Doğu illerinden temin ederek Kırıkkale’ye getiren İ.K adlı öğrencinin evinde uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet bulundu. İ.K.D. ve S.U.’nun evlerinde ise 53 kilitli şeffaf poşet içeresinde ve 4 kağıda sarılı halde satışa hazır esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K.D. ile birlikte İ.K. ve S.U. sevk edildikleri mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevine konuldu.
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