İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KAZA , saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Makas Kavşağı istikametinden Konya yönüne giden Ş.Ç. idaresindeki 42 M 7862 plakalı otomobil, aynı yöndeki A.I. idaresindeki 06 BZ 6749 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan 42 M 7862 plakalı otomobil şarampole inerek ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücülerinden Ş.C. ve yanında bulunan 3 yaşındaki S.N.Ç. yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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