İki otomobil birbirine girdi! Katliam gibi kazada 6 ölü 5 yaralı var

BATMAN- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana gelen olayda Batman merkeze bağlı Kösetarla köy yolu kavşağında Agit Tarhan (26) yönetimindeki otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Agit Tarhan ile Turan Görnü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.
TOPLAMDA 6 ÖLÜ, 5 YARALI VAR
Yaralılardan Hicran (25), Emine ve Mustafa Görnü (5) ile Helin Tanış (16), gece ve sabah erken saatlerde tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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