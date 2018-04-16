Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!

İki otomobil birbirine girdi! Katliam gibi kazada 6 ölü 5 yaralı var

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İki otomobil birbirine girdi! Katliam gibi kazada 6 ölü 5 yaralı var

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:44
İki otomobil birbirine girdi! Katliam gibi kazada 6 ölü 5 yaralı var
banner404

BATMAN- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana gelen olayda Batman merkeze bağlı Kösetarla köy yolu kavşağında Agit Tarhan (26) yönetimindeki otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Agit Tarhan ile Turan Görnü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.

TOPLAMDA 6 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Yaralılardan Hicran (25), Emine ve Mustafa Görnü (5) ile Helin Tanış (16), gece ve sabah erken saatlerde tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BatmanOtomobilKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşını ziyarete giden gencin cesedi, korkunç halde bulundu!
Arkadaşını ziyarete giden gencin cesedi, korkunç halde bulundu!
Tünelde zincirleme kaza! İçinde bebek bulunan araç takla attı
Tünelde zincirleme kaza! İçinde bebek bulunan araç takla attı
Uyanık sürücüler trafiği birbirine kattı
Uyanık sürücüler trafiği birbirine kattı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim