İki okul servisi çarpıştı: 4 yaralı

ANKARA'DA iki okul servisi çarpıştı. Haydar Bektaş'ın kullandığı 06 C 3658 plakalı okul servisi, 272. Cadde ile 273. Sokak'ın kesiştiği noktada Şenol Aslan idaresindeki 06 C 3409 plakalı okul servisiyle çarpışarak devrildi.
Kazada servis şoförü Bektaş ile aynı araçtaki 2 zihinsel engelli çocuk ve servis rehberi yaralandı. Diğer okul servisinin şoförü ile 14 öğrenci, kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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