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13 Ekim Günlük Burç Yorumu
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İki okul servisi çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki okul servisinin çarpışması sonucu 2'si zihinsel engelli çocuk 4 kişi yaralandı

İki okul servisi çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki okul servisinin çarpışması sonucu 2'si zihinsel engelli çocuk 4 kişi yaralandı

13 Ekim 2017 Cuma 10:57
İki okul servisi çarpıştı: 4 yaralı
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ANKARA'DA iki okul servisi çarpıştı. Haydar Bektaş'ın kullandığı 06 C 3658 plakalı okul servisi, 272. Cadde  ile 273. Sokak'ın kesiştiği noktada Şenol Aslan idaresindeki 06 C 3409 plakalı  okul servisiyle çarpışarak devrildi.

Kazada servis şoförü Bektaş ile aynı araçtaki 2 zihinsel engelli çocuk  ve servis rehberi yaralandı. Diğer okul servisinin şoförü ile 14 öğrenci, kazayı  yara almadan atlattı. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan  yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AnkaraAltındağ
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