Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İki öğretmen daha gözaltına alındı

Erzurum merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 öğretmen daha gözaltına alındı

İki öğretmen daha gözaltına alındı

Erzurum merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 öğretmen daha gözaltına alındı

02 Ekim 2016 Pazar 18:32
İki öğretmen daha gözaltına alındı
banner404
ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Emniyet  Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ ile  irtibatlı oldukları öne sürülen milli eğitim bünyesindeki 47 zanlının  yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. 
Polis ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı  bulunan 2 öğretmeni daha gözaltına aldı. 
İfadeleri alınmak üzere Erzurum'a getirilen zanlıların, FETÖ'nün darbe  girişimi sonrası da örgütsel faaliyetlerini devam ettirdikleri ve örgütün şifreli  mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edildi. 
Soruşturma kapsamında 20 öğretmenin yakalanmasına yönelik  operasyonların sürdüğü öğrenildi. 
Erzurum'un yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Ordu, Kayseri,  Diyarbakır ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı  operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile görevden uzaklaştırılan 25 öğretmen  gözaltına alınmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.10.2016 19:39
Anahtar Kelimeler:
İki öğretmen Daha Gözaltına AlındıErzurum Cumhuriyet BaşsavcılığıErzurumFetullahçı Terör ÖrgütüFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim