İki öğretmen daha gözaltına alındı

ERZURUM Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ ile irtibatlı oldukları öne sürülen milli eğitim bünyesindeki 47 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 öğretmeni daha gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere Erzurum'a getirilen zanlıların, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası da örgütsel faaliyetlerini devam ettirdikleri ve örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 20 öğretmenin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Erzurum'un yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Ordu, Kayseri, Diyarbakır ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname ile görevden uzaklaştırılan 25 öğretmen gözaltına alınmıştı.

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