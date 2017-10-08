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İki minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki minibüsün çarpışmasın sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı

İki minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki minibüsün çarpışmasın sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı

08 Ekim 2017 Pazar 11:06
İki minibüs çarpıştı: 12 yaralı
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AĞRI-Iğdır karayolu Doğubayazıt çıkışı Gültepe köyü mevkisinde  düğünden dönenleri taşıyan Evren Tayfur (26) yönetimindeki 65 NS 013 plakalı  minibüs, aynı güzergahta ilerleyen Ahmet Köroğlu idaresindeki 04 D 5051 plakalı  minibüs ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Tayfur ile araçlarda bulunan Erdoğan (38), Aynur Kalcık  (31), Gül (36), Hanım (43), Havvanur (4), Berkan (5), Mücahit (4), Atila Sili  (34), Cemile Aktaş (57), Sinan Taştan (23), Hatice Aytaç (57) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Doğubayazıt  Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Havvanur ve Berkan Sili burada yapılan ilk  müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
KazaAğrıDoğubayazıt
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