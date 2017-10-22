İki komşu arasında kavga: 6 gözaltı

EDİNİLEN bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında İki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi ile 3 kişi darp neticesi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen ve kavgaya karıştığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.