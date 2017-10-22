İki komşu arasında kavga: 6 gözaltı

EDİNİLEN bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında İki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi ile 3 kişi darp neticesi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen ve kavgaya karıştığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.