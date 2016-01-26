İki kişiyi linçten polis kurtardı

BUGÜN öğle saatlerinde Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali Diyarbakır otobüsü önünde, iki grup arasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldığı gerekçesiyle kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada terör örgütü PKK lehine slogan attığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Terminalde yaşanan arbede anı ise, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi. Gözaltına alınan iki kişinin ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
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Son Güncelleme: 27.01.2016 01:16