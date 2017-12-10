İki katlı ahşap bina küle döndü

EDİNİLEN bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Yumacık köyünde Gülsüme Alday’a ait iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınabildi. Yangın, diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iki katlı ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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