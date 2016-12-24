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İki kardeşi gibi intihar etti

Düzce'de 55 yaşındaki Ekrem Aktepe, evinin tavan arasında kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Aktepe'nin iki kardeşinin de daha önce kendisi gibi intihar ettiği ortaya çıktı.

İki kardeşi gibi intihar etti

Düzce'de 55 yaşındaki Ekrem Aktepe, evinin tavan arasında kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Aktepe'nin iki kardeşinin de daha önce kendisi gibi intihar ettiği ortaya çıktı.

24 Aralık 2016 Cumartesi 15:22
İki kardeşi gibi intihar etti
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ŞEHİT Murat Demir Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Ekrem Aktepe'den 2 gündür haber alamayan yakınları polise başvurdu. Dün akşam evin tavan arasını kontrol eden yakınları, Ekrem Aktepe'yi ipte asılı buldu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Aktepe'nin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra Aktepe'nin cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aktepe'nin kardeşi 47 yaşındaki Muharrem Aktepe'nin geçen yıl 4 Aralık'ta ağabeyi gibi aynı yerde iple kendisini asarak, diğer kardeşi Ahmet Aktepe'nin ise 2013 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kimyasal madde içerek yaşamlarına son verdiği öğrenildi.
 
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İki Kardeşi Gibi Intihar EttiDüzce
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