Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'ın başı yine dertte!
Twitter'ın başı yine dertte!
Dünya devi Apple'da büyük şok! Son 2 günde...
Dünya devi Apple'da büyük şok!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...

İki kadına esnaf dayağı davası

İstanbul'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak (42) ve arkadaşı Nuray Hilal Başer'i (36) çıkan tartışmada darp edip, yaraladıkları ileri sürülen mağaza işletmecisi Mehmet O. (44) ve iki çalışanının 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Tutuksuz sanıklar savunmalarında suçlamayı kabul etmezken, duruşma ertelendi

İki kadına esnaf dayağı davası

İstanbul'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak (42) ve arkadaşı Nuray Hilal Başer'i (36) çıkan tartışmada darp edip, yaraladıkları ileri sürülen mağaza işletmecisi Mehmet O. (44) ve iki çalışanının 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Tutuksuz sanıklar savunmalarında suçlamayı kabul etmezken, duruşma ertelendi

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:21
İki kadına esnaf dayağı davası
banner404

GEÇEN 3 Ekim'de bir şirkette 5 yıldır yöneticilik yapan arkadaşı Nuray Hilal Başer ile birlikte İstanbul'dan tatile gelen pilates eğitmeni Ceyda Kızılırmak, öğle saatlerinde Kumbahçe Plajı'nda denize girip güneşlendi. İki arkadaş akşam ise yanlarında köpekleri ile dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Bir ara bir mağazanın önünde duran iki arkadaş, gözlük ve kıyafetlere bakmaya başladı.

Bu sırada köpeklerinin yanına bir de sokak köpeği geldi. İddiaya göre, mağaza sahibi Mehmet O., köpeği tekme atarak uzaklaştırmak istedi. Başer ve Kızılırmak, bunun üzerine Mehmet O..'ya tepki gösterince, aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Mehmet O., yanında çalışan Mehmet G. (34) ve Emin G.) (17) ile iddiaya göre, Kızılırmak ve Başer'i darp etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri Mehmet O. ve 2 çalışanını gözaltına alırken, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kadından Kızılırmak'a 2 ay iş göremez raporu verildi. Polisteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet O. ve 2 çalışan hakkında bir ay sonra, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın dün görülen ikinci duruşmasına, İstanbul'dan gelen Ceyda Kızılırmak ve Nuray Hilal Başer, polis zoruyla getirilen tutuksuz sanıklar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Buse Durmaz, sanıkların avukatı Bengi Kılıç katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, duruşma ertelendi.

Duruşma sonunda arkadaşı Nuray Hilal Başer'le açıklama yapan Ceyda Kızılırmak , "Duruşmada ilk ifademi tekrar ettim. Asla şikayetimden vazgeçmeyeceğimi söyledim. Yargılanın seyrine göre, maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Çünkü hala olayın şokunu yaşıyorum ve psikolojim bozuldu.

Bodrum'a gelip, Barlar Sokağı'nda yürüyemiyorum. Böyle bir saldırıyı, turizm kentinin ortasında böyle dehşeti beklemiyorduk. Bugün olsa sokak hayvanları için yine aynı tepkiyi gösteririm. Vücudumda morluklar oluştu, hastaneden iki ay iş göremez raporu aldım, iki kez ameliyat oldum. Saldırganlar bana dokunmadıklarını söylüyorlar. Demek ki ben olay anında, kendimi yerden yere attım. Olacak şey mi? Yaşanan trajikomik bir olay" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulMuğlaBodrumPilatesCeyda KızılırmakNuray Hilal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce tokalaştı, sonra vurdu
Önce tokalaştı, sonra vurdu
Tırpanlı TIR şoförü ortalığı birbirine kattı
Tırpanlı TIR şoförü ortalığı birbirine kattı
Eşini yakarak öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet istendi
Eşini yakarak öldüren adama ağırlaştırılmış müebbet istendi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim