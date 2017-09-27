İki ilde operasyon: Öğretmenler gözaltında

OPERASYON sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 20 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. Aksaray merkezli Erzincan ve Balıkesir illerinde 20 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapan polis, 15 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, diğer 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



BURSA'DA 16 GÖZALTI



Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 16 kişi, gözaltına alındı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla aralarında işçi, memur, iş adamı ve örgütün okullarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Bazı zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Şüphelilerin tamamının "ByLock" programını kullandığı ve bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.