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İki ilde operasyon: Öğretmenler gözaltında

Bursa ve Aksaray'da operasyon düzenlendi. Çok sayıda öğretmen gözaltına alındı

İki ilde operasyon: Öğretmenler gözaltında

Bursa ve Aksaray'da operasyon düzenlendi. Çok sayıda öğretmen gözaltına alındı

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:31
İki ilde operasyon: Öğretmenler gözaltında
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OPERASYON sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 20 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. Aksaray merkezli Erzincan ve Balıkesir illerinde 20 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapan polis, 15 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, diğer 5 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 
 
BURSA'DA 16 GÖZALTI
 
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandıkları ve örgüte  finansal destek sağladıkları iddia edilen 16 kişi, gözaltına alındı. 
 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüte finansal  destek sağladıkları iddiasıyla aralarında işçi, memur, iş adamı ve örgütün  okullarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 16 kişi hakkında yakalama kararı  çıkarıldı.
 
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'da belirlenen adreslere eş  zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Bazı zanlıların adreslerinde  yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
 
Şüphelilerin tamamının "ByLock" programını kullandığı ve bazılarının  da FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.

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BursaAksaray
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