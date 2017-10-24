İki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

OLAY, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Uluğbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki grup silah ve tüfekle karşılıklı birbirine ateş açtı. Silah seslerine uyananların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı çatışmada askerden izne geldiği öğrenilen Burak B. (24) sol bacağından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Burak B.’yi gören şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı genç ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis yaptığı incelemede olay yerinde toplam 28 adet tüfek kartuşu ve boş mermi kovanı buldu. Olaya karışan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
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