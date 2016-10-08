İki grup arasında kavga: 4 ölü, 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye, sabah 10.00 sıralarında ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Eski Cezaevi Kavşağı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle silah sesleri yükseldi. Silah seslerinin ardından olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Serhat Buldan, Nejdet İşözü, Rahmi Sefalı, Aydın Tümen’in hayatını kaybettiği, Şemsettin Çakmakçı, Mehmet Ali Kaya ve Ayşehan Doğan’ın da yaralandığı bildirildi. Polis olayın ardından olay yerine kimseyi yaklaştırmazken, birçok kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Ölü ve yaralıların kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Olay ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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