İki grup arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı!

SAKARYA'NIN Arifiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin ağır, 5'inin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi Başak Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında iki grup yanında bulundurdukları silahlar ile birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunlar 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişiyi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaraladı. Meydana gelen silahlı kavgada, Atakan K., Kiraz K. (57), Yücel E. (29), Sebahat E. (61) ve Hatun D. (60) çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken, 30 yaşındaki Hasret A. ise ağır şekilde yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ToyotaSA İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.