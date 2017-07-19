İki gencin cesetleri bulundu

DENİZLİ'NİN Beyağaç ilçesinde dün Eşenler Göleti'ne girdikten sonra kaybolan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kale ilçesinden piknik yapmak için geldikleri bölgedeki gölete giren Emrah Sarıkavak ve Sinan Karaçoban'ın kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmasında dalgıç ekipleri, suda cesetlere ulaştı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmayla çıkarılan cesetler, Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Emrah Sarıkavak'ın babası Cengiz Sarıkavak, yaptığı açıklamada, oğlunun nişanlı olduğunu ve askere gitmek için hazırlık yaptığını söyledi.

Oğlunun, askere gidecek arkadaşlarıyla piknik yapacaklarını söyleyerek annesinden ekmek aldığını anlatan Sarıkavak, "Biri boğulmak üzereyken diğer arkadaşı onu kurtarmaya çalışıyor, o da boğulmuş. Göl çamur, bataklık olduğu için çekmiş. Kurtarmak için uğraşmışlar kurtaramamışlar." dedi.

Kale ilçesinde yaşayan 4 arkadaş dün akşam Eşenler Göleti'nin kıyısına piknik yapmaya gitmiş, M.Ö. (16) ve Ferdi O. yiyecek hazırladıkları sırada gölete giren Sinan Karaçoban ve Emrah Sarıkavak'ın bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.