İki gaziyi darp eden şehir eşkıyaları için istenen ceza belli oldu!

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, iki gaziyi darp eden şüphelilerden Doğan Çiçek hakkında 24, Tamer Görkem hakkında 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ankara'da tarfikte tartıştıkları iki gaziyi ailelerinin yanında darp eden iki şehir eşkıyası ile ilgili iddianame hazırlandı. Buna göre Çiçek için 24, Görkem için ise 20 yıl hapis cezası istendi. Gaziler İbrahim Kızılkaş ve Muzaffer Oktay ile ailelerinin yanında darp edilmesi büyük tepki çekmişti.