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İki çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde Kanber Gülbulak, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Ayfer Gülbulak'ı bıçaklayıp öldürdü. Olaydan sonra gözaltına katil zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İki çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde Kanber Gülbulak, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Ayfer Gülbulak'ı bıçaklayıp öldürdü. Olaydan sonra gözaltına katil zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

09 Ekim 2017 Pazartesi 07:24
İki çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü
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OLAY, ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İki çocuk annesi Ayfer Gülbulak çalıştığı fabrikadan eve geldiğinde eşi Kanber Gülbulak ile tartıştı. Kanber Gülbulak, tartışma sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Mahalle sakinleri evden gelen çığlık ve yardım edin sesleri üzerine durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Ayfer Gülbulak'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayfer Gülbulak'ın cesedi otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Katil zanlısı Kanber Gülbulak ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Kanber Gülbulak, eşiyle aralarında kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kanber Gülbulak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ölen Ayfer Gülbulak ise gözyaşları arasında toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerTekirdağKapaklıKanber GülbulakAyfer Gülbulak
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