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İki çocuğu pamuk tarlasında ölen acılı baba, son ölüme isyan etti!

Şanlıurfa'da 20 gün önce iki çocuğu ve yeğeni pamuk yığınlarının altında ölen acılı baba, Harran'da yaşanan son boğulma olayı sonrası, "Bu tür acıların artık son bulsun." dedi

İki çocuğu pamuk tarlasında ölen acılı baba, son ölüme isyan etti!

Şanlıurfa'da 20 gün önce iki çocuğu ve yeğeni pamuk yığınlarının altında ölen acılı baba, Harran'da yaşanan son boğulma olayı sonrası, "Bu tür acıların artık son bulsun." dedi

11 Kasım 2017 Cumartesi 16:16
İki çocuğu pamuk tarlasında ölen acılı baba, son ölüme isyan etti!
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ŞANLIURFA'DA yaklaşık 20 gün önce iki çocuğu ile kardeşinin oğlu pamuk yığınının altında boğulan acılı baba,  Harran'da yaşanan son boğulma olayı sonrası konuştu. Bu tür acıların artık yaşanmasını istemeyen Salih Tekdağ, "Harran'da bir çocuk pamuğun altında kalmış. Bu acılar tekrar yaşanmasın. Hasat yaparken dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ GÜN DE BİR ÇOCUK BOĞULARAK ÖLDÜ

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Ulucanlar kırsal Mahallesinde yaklaşık 20 gün önce 2'si kardeş 3 çocuğun boğulmasının ardından önceki gün de  Harran ilçesinde bir çocuk pamuk yığınının altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan son olayın ardından daha önce pamuk yığınının altında boğulan Harun ve Ali Tekdağ'ın babası Salih Tekdağ, konuştu. Yaşanan son olayla birlikte yeniden aynı acıyı hissettiklerini dile getiren Salih Tekdağ, bu tür acıların artık son bulması için dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

"BİZ BU ACIYI UAŞADIK, BAŞKALARI YAŞAMASIN"

Harran'da 13 yaşındaki Beşir Güneş'in de kendisinin 2 çocuğu ile kardeşinin oğlu gibi pamuk yığınının altında boğulmasının büyük bir acı olduğunu dile getiren Salih Tekdağ," Dün tekrar  Harran'da bir acı yaşadık. Bu acı tekrar yaşanmasın. Dikkatli olsunlar. Biz bu acıyı yaşadık, başkaları yaşamasın. Annesi acı çekiyor, biz hepimiz acı çekiyoruz. Yani 3 tane çocuk kaybetmek kolay mı" diyerek uyarıda bulundu.
"2'Sİ BENİM OĞLUMDU, DİĞERİ KARDEŞİMİN OĞLUYDU"

Olay gününü yeniden anlatan Salih Tekdağ, "Olay biçer bittikten sonra pamuk yığının arasına girmişler. Çukur yaparak içine girmişler. Sonra sağda solda aradık bulamadık, pamuğun içine baktık. Pamuğun içinde bulduk. Sonra jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Harun ve Ali benim oğlumdu, Hüseyin ise kardeşimin oğluydu" ifadelerini kullandı.

PAMUK YIĞINLARININ ALTINDA UYURKEN ÖLMÜŞLERDİ

Yaklaşık 20 gün önce Eyyübiye ilçesi Ulucanlar kırsal Mahallesinde yaşanan olayda, gece saatlerinde dedelerine ait tarlaya giden kardeşler Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14), tarlanın kenarındaki pamuk yığınlarının altında uyurken havasızlıktan boğularak hayatını kaybetmişti. Önceki gün de  Harran ilçesinde benzer bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Küplüce kırsal Mahallesinde tarlada pamuk topladığı sırada uykusu gelen ve üşüyen 13 yaşındaki Beşar Güneş, iddiaya göre girdiği pamuk yığınında üzerine pamuk döküldüğü için boğularak hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
PAMUK TARLASIÖlüm
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