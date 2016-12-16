İki belediyeye operasyon

16 Aralık 2016 Cuma 09:31
EDİNİLEN bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde polis ve jandarma tarafından bu sabah saatlerinde Baykan ilçe ve Veysel Karani belde belediyeleri ile belediye eş başkanlarının ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Veysel Karani Belediyesi Eş Başkanı Enes Cengiz ve Baykan Belediyesi Eş Başkanı Selva Erdoğan gözaltına alınırken, Eş Başkan Ali Aydın’ın il dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınamadığı öğrenildi.
Belediye binalarında operasyon sürüyor.
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