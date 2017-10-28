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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atarak karşı şeride geçen araç, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde takla atarak karşı şeride geçen araç, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

28 Ekim 2017 Cumartesi 21:39
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolunda Turgutlu'dan Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Aksakal (34) yönetimindeki 45 LC 645 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride takla atarak geçti. Karşı şeride geçen araç İzmir istikametine seyir halinde olan Rahmi Koçal (48) yönetimindeki 06 FM 8288 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 FM 8268 plakalı araç bankete düşerken her iki araçta hurdaya döndü.
Kazada araç sürücüleri Ramazan Aksakallı ve Rahmi Koçal hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda AKS ve 112 acil servis ekibi intikal ederken cenazeler Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda savcılık incelemesi başlarken emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluKaza
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