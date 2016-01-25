İki annenin acı dolu bekleyişi

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:15
ANNE Adile Erol: "Kaç gündür ağlıyorum, uyuyamıyorum. Kanadımız kolumuz kırıldı. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. Ne olursa olsun çocuklarımızın geri gelmesini istiyoruz. Son kez olsun yavrumu göreyim"
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'u arama çalışmaları sürerken anneleri ise umutlarını sürekli taze tutarak bir an önce çocuklarının bulunmasını istiyor.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te kaybolan komşu çocukları Taşcı ile Erol'un bulunması için devlet vatandaş işbirliğiyle tüm imkanlar seferber edilerek arama çalışmaları sürdürüldü.Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve polis dalgıçları Kelkit Çayı'nda, polis, komando, ilçe halkından oluşan ekipler ise ormanlık arazilerde, metruk binalarda arama çalışması yürüttü.
EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA
Ankara'dan gelen polis helikopteri ve "multikopter" ile ormanlık ve dağlık arazi havadan taranırken eğitimli köpeklerle karadan da ekipler arazide arama yaptı.Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen uzman ekipler ise çocukların kaçırılma ihtimali üzerine çalışma yaptı. Bu kapsamda ilçe genelinde çok sayıda kişinin ifadesi alındı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken çalışmaları acı içerisinde takip eden Dursun Kaan ve Bayram'ın ailesi ise çocuklarından gelecek umutlu bir haberi bekliyor.- Annelerin gözyaşlarıDursun Kaan Taşçı'nın annesi Nazife Taşçı ile komşusu Bayram Erol'un annesi Adile Erol, fotoğraflarıyla avundukları çocuklarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. 2'si kız 3 çocuk annesi Nazife Taşçı, en son evlerinin yakınındaki parkta görülen çocukların kaybolmasına bir türlü anlam veremediklerini söyledi. Çok üzgün ve şaşkın olduklarını, böyle bir durumun ilçede ilk defa yaşandığını anlatan Taşçı, yapılan aramalarda şu ana kadar hiçbir ipucu ve gelişme olmadığını söyledi.
Ekiplerin özveriyle çalıştığını, soğuk havada dalgıçların suda arama çalışması yaptığını, bu durumun çok zor olduğunu bildiğini aktaran Taşçı, çocuğunun daha önce de market dönüşü evi bulamadığını, yolda imamdan yardım istediğini ve ekipler tarafından eve getirildiğini anlattı.
"KUYUYA DÜŞSEM KÖPEĞİM GARİP KURTARIR MI?"
Kaybolmadan önce çocuğunun, izlediği bir çizgi filmde karakterin kuyuya düşünce köpeği tarafından kurtartıldığını anlatarak kendisine "Anne ben de kuyuya düşsem köpeğim Garip kurtarır mı?" diye sorduğunu aktardı.Çocuğunun kendisine çok düşkün olduğunu, kaybolmadan 3 gün önce sürekli kendisine sarıldığını anlatan Nazife Taşçı, gözyaşları içerisinde çocuklarının bulunması için yardım istedi.- İkizi karnesini aldı3 çocuk annesi Adile Erol da çok üzgün olduklarını ama umutlarının sürdüğünü belirterek, "Tüm aramalar yapıldı. Allah razı olsun ama bir ihmal var ki bu iki çocuk bulunamıyor. Yuvamız yıkık kaldı, kanadımız kırıldı. 'Aramalar yapıldı' diyorlar. Sağolsun emniyetimizden Allah razı olsun ama bir ihmal var ki çocuklarımız bulunamıyor. 'Yüzde doksan suda' dediler. O zaman sudaysa neden bulunamıyor" dedi.Çocuğunun fotoğrafını elinden bırakmayan anne Adile Erol gözyaşları içerisinde yetkililere seslenerek, "Bizim tek isteğimiz Allah rızası için gören bilen varsa ne olur söylesin. Ben bitmiş durumdayım. Benim çocuğum yok. Kaç gündür ağlıyorum, uyuyamıyorum. Kanadımız kolumuz kırıldı. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. Ne olursa olsun çocuklarımızın geri gelmesini istiyoruz. Son kez olsun yavrumu göreyim" diye konuştu.Oğlunun ilkokul 2. sınıfa gittiğini belirten anne Adile Erol, kendilerinin üzüleceği düşüncesiyle okul idaresinin Bayram'ın karnesini vermediğini ancak ikizi Berat'ın ise karne aldığını anlattı.Yakınları da, üzüntülü bekleyişini sürdüren aile üyelerini bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oluyor.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 17:16