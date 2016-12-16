İHH: Yeni katliam geliyor

YILDIRIM, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının yapılmasının ardından çok az insanın geçebildiğini ve ateşkes anlaşmasının bozulduğunu belirterek, "Anlaşma bozuldu Suriye rejimi bir açıklama yaptı orada artık sivil insan kalmamıştır bundan sonrakiler silahlı güç olarak kabul edilecektir. Yine Rusya savunma bakanı da benzeri bir açıklama yaptı. Orada insanlar çıktı, çıkmak isteyenler çıktı fakat gerisi çıkmak istemiyor dediler. Bu büyük bir tehlike. Ben burada bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak bir insani yardım kuruluşu başkanı olarak tüm dünyayı uyarıyorum. Bu sözler yeni bir katliamın habercisidir" dedi.

Halep'te 90 bin kişi olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu an halihazırda 40 bin insan çıkmak için sokaklarda gerisi de evlerinde bekliyor. Yıkık binalarda bekliyor. Hatta orada savaşan taraflar dahi çıkmak istiyor. Yeter ki sivil halka bir şey olmasın diye. Ama gördüğümüz kadar bu insanların çıkmasına engel olunduğu gibi bu insanlara yapılacak olan katliam da kendilerine göre meşru bir zemin oluşturuyorlar. Onun için bütün dünyayı yardıma çağırıyorum oradaki kadın ve çocukların sesini duyurmak istiyorum ne yazık ki son kafilede 800 kişiyi esir aldılar. Bunları dövdüler. 3 kişiyi şehit ettiler döverek. Kadınları da dövdüler. Çocuklarının gözleri önünde. Üstlerinde ne var ne yok hepsini soydular, paralarını telefonlarını aldılar. Bu nasıl bir dünya nasıl bir devlet anlayışı? Sivil Toplum Kuruluşlarının hepsi harekete geçmeli dünya liderleri harekete geçmeli. Bu anlaşmaya Rusya uymalı. Gördüğümüz kadar Rusya Esad rejimine söz geçiremedi. Ve bir çıkış noktası olarak Esad rejiminin söylemlerinin aynısını tekrarladı. Bu Rusya gibi büyük bir devlete yakışmadı. Eğer bundan sonra bir katliam olursa bunun hesabını hiç kimse veremeyecek. Ben bir imdat çağrısı olarak bütün dünyaya bu katliamı durdurun, yeni katliam geliyor engel olun" dedi.

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