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İhbar mektubuyla suç şebekesi çökertildi

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda cinayet, nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürme teşebbüsü ve silah ticareti gibi suçlara karışan suç şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çeteyi cezaevinde tutuklu bulunan eski bir mensubunun yazdığı mektup ele verdi

İhbar mektubuyla suç şebekesi çökertildi

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda cinayet, nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürme teşebbüsü ve silah ticareti gibi suçlara karışan suç şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çeteyi cezaevinde tutuklu bulunan eski bir mensubunun yazdığı mektup ele verdi

11 Ekim 2017 Çarşamba 19:55
İhbar mektubuyla suç şebekesi çökertildi
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EDİNİLEN bilgilere göre, İstanbul’da faili meçhul cinayet, nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve silah ticareti gibi pek çok suça karışan şebekeye yönelik 29 Eylül Cuma günü operasyon düzenlendi. Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan cinayet şebekesi üyelerinin son 7 yılda çok sayıda suça karıştığı öne sürüldü. 
 
Çete mensubun ihbar mektubu çeteyi ele verdi
 
Öte yandan, 2006 ile 2013 yıllarında Eyüp ve çevresinde pek çok cinayete adı karışan şebeke üyelerinin, maktulleri gizlice gömdükleri ileri sürülürken, çeteyi cezaevinde tutuklu bulunan eski bir mensubunun polise yazdığı ihbar mektubu ele verdiği öğrenildi.
 
Şebeke liderliğini, geçen yıl Esenler’de Fatih D. isimli vatandaşı kardeşiyle birlikte öldürdüğü gerekçesiyle 36 yıl hapse mahkum olarak Silivri L tipi cezaevinde yatan B.B.’nın yaptığı kaydedildi. Bir dönem söz konusu suç örgütüyle birlikte hareket eden eski mensubunun İstanbul polisine yazdığı mektuptan yola çıkan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Eyüp’te bulunan bir otoparkta iş makinesi ile kazı çalışması yaptı. İhbar mektubunda tarif edilen otoparkta savcılık talebi ve mahkeme kararıyla yapılan kazıda, ihbar mektubunda öldürülüp aynı yere gömüldüğü ve M.Ö.’ye ait olduğu ileri sürülen kemiklere ulaşıldı. Şebeke lideri B.B. ve adamları tarafından 2006 yılında öldürülüp kazı yapılan yere gömüldüğü ihbar mektubunda iddia edilen M.Ö’nün, çetenin mensubu olduğu, işlediği bir cinayetin ardından öldürülüp gömüldüğü de ileri sürülürken, kazıda çıkarılan 30’a yakın kemiğin DNA testi için Yenibosna’daki İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği belirtildi.
 
Cinayetlerin talimatı cezaevindeki şebeke lideri B.B.’den geldiği tespit edildi. Aynı ihbar mektubunda cinayetlerle ilgili adı geçen zanlıları yakalayıp gözaltına alan polis, firari 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayetin emrini veren ve hala cezaevinde bulunan şebeke lideri B.B.’nin adamları oldukları ve Eyüp’te son 7 yıl içinde pek çok suça karıştıkları ileri sürülen 8 kişi adliyeye sevk edildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Zanlılardan 4’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

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