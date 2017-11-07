İhale kazanamayan iki grup birbirine girdi: 10 gözaltı

MERKEZ Kocasinan Belediyesi'nde Erkilet Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırını için ihale yapıldı. İhaleye katılan 2 firma yetkilileri arasında nedeni henüz belirlenmeyen nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma belediye önünde kavgaya dönüşürken, iki grup birbirine sopalarla saldırdı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Olaya kısa sürede müdahale eden çevik kuvvet ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.
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