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İğne oldu öldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği sağlık ocağında yapılan iğnenin ardından fenalaşarak yoğun bakımda tedaviye alınan 6 yaşındaki Yalçın Efe Kabasakal öldü

İğne oldu öldü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği sağlık ocağında yapılan iğnenin ardından fenalaşarak yoğun bakımda tedaviye alınan 6 yaşındaki Yalçın Efe Kabasakal öldü

23 Aralık 2016 Cuma 14:07
İğne oldu öldü
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İLKOKUL birinci sınıf öğrencisi Yalçın Efe Kabasakal, geçen pazartesi günü okula gittikten sonra rahatsızlanınca annesi Neslihan Kabasakal tarafından Pazarcık 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Boğazı ağrıyan küçük çocuğu muayene eden doktor İ.E., iddiaya iğne yazarak anneden eczaneden almasını istedi.


2 KEZ KALBİ DURDU
Neslihan Kabasakal, iğneyi alıp Aile Sağlığı Merkezi'ne tekrar geri döndü. İddiaya göre hemşire minik Yalçın'a iğneyi yaptı ancak kısa süre sonra çocuğun dudakları morarıp kusmaya başladı, ardından da kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonucu kalbi çalıştırılan Yalçın Efe Kabasakal, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada da duran kalbi müdahale ile çalıştırılan minik Yalçın, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Beytullah- Neslihan Kabasakal çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Yalçın, gece geç saatlerde hayata gözlerini yumdu. Hastanede çocuklarının iyileşmesi umuduyla bekleyen ailesi, acı haberi alınca gözyaşı döküp; sinir krizi geçirdi. 13 Ekim'de ailesi ve sevdikleriyle kutladığı doğum günüyle 6 yaşına basan Yalçın Efe Kabsakal'ın cenazesi, Pazarcık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
Baba Beytullah Kabasakal ile amca Hasan Kabasakal, umutla iyileşmesini bekledikleri Yalçın Efe'nin ölümüyle yıkıldı. Baba ve amca, olayda ihmali bulunanların cezalandırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Öte yandan İl Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan idari soruşturma  devam ediyor.
 
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Anahtar Kelimeler:
IğneKahramanmaraşPazarcık
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