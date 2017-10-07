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İdlib'in PKK tehdidiyle ilgisi ne? İşte 5 soruda TSK'nın hedefi

Türk askeri İdlib'e asker göndermeye hazırlanıyor Akıllarda soru şu: Neden? Çünkü Afrin'e hakim PKK/PYD İdlib'e yayılmayı hedefliyor. TSK varlığı örgütün önünde duvar oluşturacak

İdlib'in PKK tehdidiyle ilgisi ne? İşte 5 soruda TSK'nın hedefi

Türk askeri İdlib'e asker göndermeye hazırlanıyor Akıllarda soru şu: Neden? Çünkü Afrin'e hakim PKK/PYD İdlib'e yayılmayı hedefliyor. TSK varlığı örgütün önünde duvar oluşturacak

07 Ekim 2017 Cumartesi 13:05
İdlib'in PKK tehdidiyle ilgisi ne? İşte 5 soruda TSK'nın hedefi
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TÜRKİYE  Rusya ve  İran arasındaki anlaşma çerçevesinde bazı  Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) unsurlarının  Suriye'nin  İdlib iline intikalinde hazırlıklar tamamlanmak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Askerimiz henüz  İdlib'te değil, ÖSO girdi." dedi. Peki  Türkiye'nin İdlip harekatının amacı ne?

Suriye'de yakın döneme kadar rejim karşıtı askeri gruplar ve muhalifler ile  Beşşar Esed rejimi güçler arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden  İdlib'de güvenliğin sağlanması için,  Türkiye'nin aktif desteği artıyor.

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

Suriye'nin kuzeybatısında  Türkiye sınırında yer alan  İdlib ili,  Türkiye,  Rusya ve  İran'ın  Kazakistan'ın başkenti  Astana'da vardığı anlaşma çerçevesinde, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.

Muhaliflerin garantörü  Türkiye ile rejimin garantörü  Rusya arasındaki yoğun görüşmelerden sonra anlaşma, uygulama aşamasına geldi.

İdlib, rejim karşıtı askeri gruplar ile bazı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor.
1. TÜRK ASKERİ İDLİB'TE NE YAPACAK

TSK unsurları  İdlib için belirlenen gerilimi azaltma bölgesinin sınırları içerisinde yer alacak. Görevleri, rejim ve yerel askeri unsurlar arasında büyük ölçüde korunan ateşkesin daha kalıcı hale getirmek olacak. Bu amaçla  TSK unsurları, kontrol ve gözlem noktaları oluşturacak.

2.  TSK HAREKAT MI DÜZENLİYOR, KİME KARŞI?

Askeri ve diplomatik kaynaklar,  TSK unsurlarının eyleminin harekat değil intikal olduğuna dikkati çekiyor. İntikal sırasında ve sonrasında yerel unsurlar veya Esed rejimiyle çatışma amaçlanmıyor. Ancak  TSK hazırlıklarını, olası tüm güvenlik risklerini dikkate alarak yaptı.

3. İNTİKAL İÇİN NE BEKENİYOR?

İntikalin sorunsuz gerçekleşmesi için yerel silahlı grupların durumu değerlendiriliyor. Yerel gruplar, bazı ÖSO gruplarının gelmesine karşı.

İdlib'de çok sayıda silahlı rejim karşıtı grup ile muhalif grup bulunuyor.

Rejim karşıtı gruplardan Heyet Tahrir  Şam, son dönemde  İdlib'de artan etkinliği ile ön plana çıkmıştı. Grup son aylarda çok sayıda bileşenin ayrılmasına karşın önemli bir silahlı güce sahip.

Heyet Tahrir  Şam, Türk askerinin bölgeye intikaline karşı çıkan doğrudan bir açıklama yapmadı. Diğer taraftan, söz konusu grup ile bazı muhalifler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden gelmeye hazırlanan çeşitli Özgür  Suriye Ordusu gruplarının  İdlib'e girmesine karşı çıkıyor. Heyet Tahrir  Şam, bölgeye gelmesi beklenen grupların  ABD'den destek almasını gerekçe gösteriyor.

TSK da bölgedeki hassas durumu değerlendirerek intikal için en güvenli şartların sağlanmasını bekliyor.

4. İDLİB NEDEN ÖNEMLİ?

Suriye iç savaşında en büyük şiddet dalgasının yaşandığı bölgelerden biri  İdlib oldu.

İdlib'in rejimin kontrolünden çıkmasından ve  Rusya'nın ekim 2015'te iç savaşa dahil olmasından sonra bölgeye şiddetli hava saldırıları başladı.

Diğer taraftan  Suriye'nin iç bölgelerinden kaçan sivillerin de sığınmasıyla  İdlib milyonlarca kişinin sıkıştığı bir alan haline geldi.

Ateşkesin korunamaması durumunda Esed rejimi,  İran destekli güçler ve  Rusya'nın yakın dönemde  İdlib'e yönelik büyük bir şiddet dalgası başlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Böylesi bir durumda milyonlarca kişinin  Türkiye'ye girmek üzere sınıra yığılması bekleniyor. Sınıra sıfır sayılabilecek kuşakta halihazırda 1 milyondan fazla kişi kamplarda barınıyor.

Yerel sivil idare kayıtlarına göre  İdlib'de 2 milyon 400 bin civarında yerli nüfus, yaklaşık 1,3 milyon da iç göçle gelmiş vatandaş barınıyor.

TSK'nın  İdlib'de ateşkesin korunması amacıyla başlatacağı intikal, sivillerin güvenle barınmasını sağlayacağı için, olası göç dalgasının önüne geçmiş olacak.

5. İDLİB'İN  PKK TEHDİDİYLE İLGİSİ NE?

İdlib ilinin kuzeydoğu ucunda yer alan Halep'e bağlı  Afrin ilçesi, 2011'den bu yana terör örgütü PKK/PYD'nin işgalinde.

Örgüt, ülkenin kuzeyinde,  Irak sınırından başlayarak  Akdeniz'e çıkabileceği bir koridora kavuşmak için  İdlib'in bir bölümünü ele geçirmek zorunda.

Türkiye'nin  Astana anlaşması çerçevesinde  İdlib içerisinde oluşturacağı askeri hat, aynı zamanda  Afrin'deki terör örgütünün  İdlib'e yayılmasının önünde güvenlik duvarı halini alacak.

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