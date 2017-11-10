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İdari personeli taşıyan servis midibüsü devrildi: 15 yaralı

Eskişehir'de manyezit madeni işletmesinin idari personelini evlerine götürmekte olan midibüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada,15 işçi yaralandı

İdari personeli taşıyan servis midibüsü devrildi: 15 yaralı

Eskişehir'de manyezit madeni işletmesinin idari personelini evlerine götürmekte olan midibüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada,15 işçi yaralandı

10 Kasım 2017 Cuma 11:05
İdari personeli taşıyan servis midibüsü devrildi: 15 yaralı
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ESKİŞEHİR'DE manyezit madeni işletmesinde idari personeli evlerine götürmekte olan midibüs virajı alarak şarampole uçtu. Devrilen araç içerisinde mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.

VİRAJI ALAMAYARAK ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolunun 2'nci kilometresindeki Kızılinler yol ayrımı yakınında meydana geldi. Nemli Mahallesi'ndeki manyezit maden işletmesinde çalışan idari personeli kent merkezindeki evlerine getirmekte olan Fikret U. yönetimindeki 26 S 7348 plakalı midibüs, virajı alamayarak şarampole uçtu.

15 KİŞİ MİDİBÜSTE SIKIŞTI

Devrilerek yan yatan midibüste bulunan şoförle birlikte toplam 15 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye ekipleri midibüste sıkışan yaralıları dışarı çıkardı. Bir süre aracın yanında yerde yatar halde bekleyen ve üzerlerine bataniye örtülen yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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EskişehirKaza
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